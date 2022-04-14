Тейлор Фритц обыграл Себастьяна Корду и пробился в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло

13-я ракетка мира, американский теннисист Тейлор Фритц вышел в четвертьфинал на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

В матче третьего круга десятый номер посева Фритц обыграл своего соотечественника Себастьяна Корду со счётом 7:6 (7:4), 7:5. Продолжительность поединка составила 1 час 33 минуты. Фритц 9 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. На счету Корды — 8 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 использованный брейк-пойнт из 2.

За выход в полуфинал Фритц поборется с победителем пары Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Давид Гоффен (Бельгия).

Общий призовой фонд турнира составил € 5 415 410. Его действующим чемпионом является грек Стефанос Циципас.