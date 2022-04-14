«Это просто позор!» Бывший тренер Джоковича — о запрете на флаг России для теннисистов

Сербский тренер по теннису Никола Пилич прокомментировал то, что российские теннисисты могут выступать на соревнованиях только в нейтральном статусе, то есть без флага. Пилич — бывший тренер 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира Новака Джоковича. Джокович тренировался под руководством этого специалиста с 12 до 16 лет.

«Это позор! Это просто позор! Делали ли нечто подобное, когда американцы вошли в Ирак и убили там более миллиона мирных жителей? Запретили ли они тогда своим теннисистам играть?» — приводит слова Николы Пилича сербское издание Kurir.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

От Курниковой до Бушар. Шикарные красотки без «Шлема»: