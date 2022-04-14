Циципас в двух сетах обыграл Джере и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло
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Пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). Он обыграл серба Ласло Джере в третьем круге турнира со счётом 7:5, 7:6 (7:1).
Продолжительность поединка составила 1 час 52 минуты. Циципас 5 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 2. На счету 62-й ракетки мира Джере 6 эйсов, 5 двойных ошибок и ни одного использованного брейк-пойнта из 2.
За выход в полуфинал Циципас сразится с победителем пары Лоренцо Музетти (Италия) — Диего Шварцман (Аргентина).
Общий призовой фонд турнира составляет € 5 415 410. Действующим чемпионом «Мастерса» является именно Стефанос Циципас.
Монте-Карло. 3-й круг
14 апреля 2022, четверг. 14:05 МСК
62
Ласло Джере
Л. Джере
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|6 1
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|7 7
5
Стефанос Циципас
С. Циципас
Федерер показал, как готовится к возвращению в тур:
Комментарии
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