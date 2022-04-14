Горан Иванишевич: Джокович — единственный в мире, кто говорит то, что думает

Чемпион Уимблдона 2001 года, бывшая вторая ракетка мира, хорват Горан Иванишевич прокомментировал ситуацию, в которой оказался сербский теннисист Новак Джокович. Первая ракетка мира Джокович не смог выступить на Australian Open — 2022 из-за отказа от вакцинации.



«Пытался ли я его переубедить и вакцинироваться? Это его решение. Я уважаю его решение, его семью. Он действительно так думает, что готов рисковать карьерой из-за своих принципов.



За это я люблю его ещё больше. Он готов подтвердить слова на деле. Новак — единственный человек в мире, который говорит то, что думает. Вы знаете, люди часто так поступают. Один день они говорят одно, а другой — другое. Но он с самого начала прямо всё говорит и делает. За это я уважаю его ещё больше. Надеюсь, что пандемия завершится, а он сможет играть на всех турнирах», — цитирует Иванишевича Ubitennis.

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