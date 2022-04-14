Хуркач обыграл Рамос-Виньоласа и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло
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Польский теннисист Хуберт Хуркач вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло. В матче третьего круга он обыграл испанца Альберта Рамос-Виньоласа.
Встреча закончилась со счётом 7:6 (7:2), 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 28 минут.
14-я ракетка мира Хуркач выполнил 13 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из шести. Его соперник, занимающий 37-е место в рейтинге ATP, ни разу не подал навылет, сделал одну двойную ошибку и не использовал ни одного брейк-пойнта.
Следующим соперником Хуркача станет болгарин Григор Димитров. Он ранее обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 6:3, 7:5.
Общий призовой фонд турнира составляет € 5 415 410. Действующим чемпионом «Мастерса» является Стефанос Циципас.
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