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Хуркач обыграл Рамос-Виньоласа и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло

Хуркач обыграл Рамос-Виньоласа и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло
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Польский теннисист Хуберт Хуркач вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло. В матче третьего круга он обыграл испанца Альберта Рамос-Виньоласа.

Встреча закончилась со счётом 7:6 (7:2), 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 28 минут.

14-я ракетка мира Хуркач выполнил 13 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из шести. Его соперник, занимающий 37-е место в рейтинге ATP, ни разу не подал навылет, сделал одну двойную ошибку и не использовал ни одного брейк-пойнта.

Следующим соперником Хуркача станет болгарин Григор Димитров. Он ранее обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 6:3, 7:5.

Общий призовой фонд турнира составляет € 5 415 410. Действующим чемпионом «Мастерса» является Стефанос Циципас.

Монте-Карло. 3-й круг
14 апреля 2022, четверг. 16:50 МСК
Хуберт Хуркач
14
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 2 		2  
         
Альберт Рамос-Виньолас
37
Испания
Альберт Рамос-Виньолас
А. Рамос-Виньолас
Комментарии
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