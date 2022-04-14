Зверев — о выходе в четвертьфинал турнира в Монте-Карло: мне не на что жаловаться

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал победу в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло. Зверев обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту со счётом 6:2, 7:5. Теперь в четвертьфинале Александр встретится с победителем матча Андрей Рублёв (Россия) — Янник Синнер (Италия).



«Для второго матча в сезоне на грунте я не могу слишком сильно жаловаться. Да, немного потерял концентрацию во втором сете. Но нужно учитывать, что мой соперник умеет отлично играть. Я рад, что закончил матч в двух сетах.



Чтобы побеждать на крупнейших турнирах вроде «Мастерсов» или турниров «Большого шлема», нужно действовать агрессивно. Я не выиграю турниры, просто отбивая мяч.



Эта победа меня радует, особенно на грунтовом корте. Здесь игра идёт медленнее. Очень важно получить уверенность в собственных силах на подаче», — цитирует Зверева пресс-служба ATP.

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