Рублёв уступил Синнеру и не смог выйти в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло

Российский теннисист Андрей Рублёв не сумел выйти в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). В матче 3-го круга он уступил итальянцу Яннику Синнеру со счётом 7:5, 1:6, 3:6.

Продолжительность матча составила 2 часа 21 минуту. 8-я ракетка мира Рублёв ни разу не подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из 10. Его соперник, занимающий 12-е место в рейтинге ATP, выполнил шесть эйсов, сделал две двойные ошибки и использовал шесть брейк-пойнтов из 10.



В четвертьфинале соревнований Синнер сыграет с немцем Александром Зверевым, который ранее нанёс поражение испанцу Пабло Карреньо-Бусте со счётом 6:2, 7:5.

Напомним, Рублёв был последним представителем России на турнире.