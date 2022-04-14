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Рублёв уступил Синнеру и не смог выйти в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло

Рублёв уступил Синнеру и не смог выйти в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло
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Российский теннисист Андрей Рублёв не сумел выйти в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). В матче 3-го круга он уступил итальянцу Яннику Синнеру со счётом 7:5, 1:6, 3:6.

Продолжительность матча составила 2 часа 21 минуту. 8-я ракетка мира Рублёв ни разу не подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из 10. Его соперник, занимающий 12-е место в рейтинге ATP, выполнил шесть эйсов, сделал две двойные ошибки и использовал шесть брейк-пойнтов из 10.

В четвертьфинале соревнований Синнер сыграет с немцем Александром Зверевым, который ранее нанёс поражение испанцу Пабло Карреньо-Бусте со счётом 6:2, 7:5.

Напомним, Рублёв был последним представителем России на турнире.

Монте-Карло. 3-й круг
14 апреля 2022, четверг. 18:15 МСК
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		1 3
5 		6 6
         
Янник Синнер
12
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
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