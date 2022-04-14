На «Мастерсе» в Монте-Карло не осталось представителей России

Ни один из представителей России не смог выйти в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Последним из россиян из борьбы выбыл Андрей Рублёв. В матче третьего круга он уступил итальянцу Яннику Синнеру со счётом 7:5, 1:6, 3:6.



Неудачно на турнире выступили Аслан Карацев и Карен Хачанов. Карацев в первом круге уступил 18-летнему датскому квалифаеру Хольгеру Витусу Нёсков Руне со счётом 6:7, 6:4, 3:6.



В свою очередь, Хачанов на старте турнира потерпел поражение в матче с аргентинцем Диего Шварцманом. Этот матч закончился со счётом 7:6, 3:6, 3:6.



Напомним, первая ракетка России Даниил Медведев не принимает участия в турнире. Он перенёс операцию в связи с грыжей. Ожидается, что Медведев восстановится к «Ролан Гаррос».

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