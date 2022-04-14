Камельзон не видит ничего смертельного в поражении Рублёва в 3-м круге Монте-Карло

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал поражение российского теннисиста Андрея Рублёва в матче 3-го круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Рублёв не смог выйти в четвертьфинал, уступив в трёх сетах итальянцу Яннику Синнеру (7:5, 1:6, 3:6).



«Поражение Рублёва — не такая уж и неожиданность. Синнер умеет играть, у него неплохо получается. Когда между собой встречаются игроки с восьмым и 12-м рейтингом, то это ни о чём не говорит. Ничего смертельного в поражении Рублёва нет. Наш Рубль играет здорово! Ну не получилось и не сложилось.



Синнер будет в десятке — сто процентов. Даже дальше пойдёт. Только Рублёву следующий турнир ему проигрывать нельзя. Наш теннисист будет держаться в десятке лучших», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Твинер — удар между ног. Самый эффектный в теннисе.

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