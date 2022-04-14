Собкин объяснил поражение Рублёва от Синнера в 3-м круге «Мастерса» в Монте-Карло

Заслуженный тренер России Борис Собкин прокомментировал поражение российского теннисиста Андрея Рублёва в матче 3-го круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Рублёв не смог выйти в четвертьфинал, уступив в трёх сетах итальянцу Яннику Синнеру (7:5, 1:6, 3:6).
«Вчерашний и сегодняшний матчи были похожи. У Рублёва постоянные провалы внимания, даже в первом выигрышном сете. Ну а во втором сете Андрей полностью провалился.
Если говорить о качестве игры, то и Синнер играл не блестяще. Оба не прибились ещё к покрытию. Земля — такое покрытие, которое требует времени, чтобы к ней привыкнуть. Итальянец адаптировался лучше. Да и играл сегодня активнее. Много брейков было… Но и Рублёв, и Синнер гораздо увереннее играли на чужой подаче, нежели на своей», — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 14 апреля 2022
-
21:21
-
21:12
-
20:47
-
20:39
-
19:56
-
19:37
-
18:55
-
18:03
-
17:44
-
17:16
-
15:57
-
15:44
-
15:00
-
13:47
-
13:43
-
13:41
-
11:21
-
11:13
-
11:11
-
11:09
-
10:49
-
07:47
-
01:00
-
00:41
- 13 апреля 2022
-
23:35
-
23:13
-
22:29
-
22:07
-
21:43
-
20:54
-
20:33
-
20:12
-
19:43
-
19:32
-
19:25