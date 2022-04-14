Собкин объяснил поражение Рублёва от Синнера в 3-м круге «Мастерса» в Монте-Карло

Заслуженный тренер России Борис Собкин прокомментировал поражение российского теннисиста Андрея Рублёва в матче 3-го круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Рублёв не смог выйти в четвертьфинал, уступив в трёх сетах итальянцу Яннику Синнеру (7:5, 1:6, 3:6).



«Вчерашний и сегодняшний матчи были похожи. У Рублёва постоянные провалы внимания, даже в первом выигрышном сете. Ну а во втором сете Андрей полностью провалился.



Если говорить о качестве игры, то и Синнер играл не блестяще. Оба не прибились ещё к покрытию. Земля — такое покрытие, которое требует времени, чтобы к ней привыкнуть. Итальянец адаптировался лучше. Да и играл сегодня активнее. Много брейков было… Но и Рублёв, и Синнер гораздо увереннее играли на чужой подаче, нежели на своей», — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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