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Собкин объяснил поражение Рублёва от Синнера в 3-м круге «Мастерса» в Монте-Карло

Собкин объяснил поражение Рублёва от Синнера в 3-м круге «Мастерса» в Монте-Карло
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Заслуженный тренер России Борис Собкин прокомментировал поражение российского теннисиста Андрея Рублёва в матче 3-го круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Рублёв не смог выйти в четвертьфинал, уступив в трёх сетах итальянцу Яннику Синнеру (7:5, 1:6, 3:6).

«Вчерашний и сегодняшний матчи были похожи. У Рублёва постоянные провалы внимания, даже в первом выигрышном сете. Ну а во втором сете Андрей полностью провалился.

Если говорить о качестве игры, то и Синнер играл не блестяще. Оба не прибились ещё к покрытию. Земля — такое покрытие, которое требует времени, чтобы к ней привыкнуть. Итальянец адаптировался лучше. Да и играл сегодня активнее. Много брейков было… Но и Рублёв, и Синнер гораздо увереннее играли на чужой подаче, нежели на своей», — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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