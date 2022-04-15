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Доминик Тим сообщил, что возобновляет тренировки после коронавируса

Доминик Тим сообщил, что возобновляет тренировки после коронавируса
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Австрийский теннисист Доминик Тим сообщил, что в ближайшее время приступит к тренировкам после перенесённого коронавируса. Об этом он рассказал в соцсетях.

«Я вчера прошёл обследование и сегодня получил от врачей результат. Теперь могу вернуться к обычному режиму тренировок. Моя цель на ближайшие дни — тренироваться, становиться сильнее и возвращаться в строй», — написал Тим.

Ранее стало известно, что Тим заразился коронавирусом после выступления на турнире серии «челленджер» в Марбелье (Испания). Это был его первый официальный матч за девять месяцев. В 1/16 финала Доминик уступил представителю Аргентины Педро Качину (228-я ракетка мира) со счётом 3:6, 4:6. Доминик уже сдал отрицательный тест на COVID-19, однако ему пришлось сняться с текущего «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).

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