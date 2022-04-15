Видеообзор поражения Рублёва в матче 3-го круга турнира в Монте-Карло

Российский теннисист Андрей Рублёв завершил выступление на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло. Россиянин в матче третьего круга уступил итальянцу Яннику Синнеру со счётом 7:5, 1:6, 3:6.



Соперники провели на корте 2 часа 21 минуту. Рублёв не выполнил ни одной подачи навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из 10. Синнер шесть раз подал навылет, сделал две двойные ошибки и использовал шесть брейк-пойнтов из 10.



Следующим соперником Синнера станет немец Александр Зверев. Он обыграл в матче 3-го круга испанца Пабло Карреньо-Бусту со счётом 6:2, 7:5.



Отметим, что Рублёв был последним представителем России на турнире в Монте-Карло.

Видеообзор матча Рублёв — Синнер.