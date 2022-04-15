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Янник Синнер выложил пост из двух слов после победы над Андреем Рублёвым в Монте-Карло

Янник Синнер выложил пост из двух слов после победы над Андреем Рублёвым в Монте-Карло
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Итальянский теннисист Янник Синнер опубликовал пост в соцсетях, после того как обыграл россиянина Андрея Рублёва в третьем круге турнира в Монте-Карло (Монако). Синнер победил Рублёва со счётом 5:7, 6:1, 6:3.

«Глубоко копаю», — написал итальянский спортсмен.

За выход в полуфинал турнира в Монте-Карло Синнер поспорит с третьей ракеткой мира, представителем Германии Александром Зверевым. Матч состоится сегодня, 15 апреля. Другие четвертьфинальные пары выглядят так: Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Тейлор Фритц (США), Григор Димитров (Болгария) — Хуберт Хуркач (Польша) и Диего Шварцман (Аргентина) — Стефанос Циципас (Греция).

Андрей Рублёв проиграл в Монте-Карло своей итальянской копии. Россиян в сетке не осталось Андрей Рублёв проиграл в Монте-Карло своей итальянской копии. Россиян в сетке не осталось

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