Александр Зверев рассказал, каким надо быть для победы на турнирах «Большого шлема»

Третья ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, каким, по его мнению, нужно быть, чтобы завоевать титул на крупнейших турнирах.

«Чтобы выигрывать крупнейшие турниры в мире, как «Мастерсы», турниры «Большого шлема», нужно быть агрессивным. Я не завоюю больших титулов, если буду просто бить по мячу», — приводит слова Зверева пресс-служба ATP.

Высшее достижение Александра Зверева на турнирах «Большого шлема» — выход в финал Открытого чемпионата США 2020 года. На Открытом чемпионате Австралии и «Ролан Гаррос» он доходил до полуфинала (в 2020-м и в 2021-м соответственно, а на Уимблдоне — до четвёртого круга (2017 и 2021). При этом он уже дважды выигрывал Итоговый чемпионат ATP, а именно в 2018 и 2021 годах.

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