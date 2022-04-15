Симона Халеп призналась, что плакала по ночам после трёх поражений в финалах ТБШ

Бывшая первая ракетка мира румынка Симона Халеп поделилась воспоминаниями о том, как восприняла неудачи в первых финалах турниров «Большого шлема». Она потерпела поражения в трёх первых финалах «мэйджоров» в карьере. Впервые она уступила в финале «Ролан Гаррос» россиянке Марии Шараповой в 2014 году. Через три года в финале «Ролан Гаррос» Халеп потерпела поражение в матче с Еленой Остапенко из Латвии. В 2018 году румынка уступила в финале Australian Open датчанке Каролин Возняцки. И лишь затем в 2018 году на «Ролан Гаррос» она одержала первую победу в карьере на турнирах «Большого шлема».



«В матче с Остапенко я выигрывала, но уступила. Это был очень тяжёлый момент. В течение трёх месяцев меня ничего не радовало, я не получала удовольствие от жизни. Иногда я просыпалась по ночам и плакала. Я знала, что всё было в моих руках.



Но мне удалось собраться и не сдаться. В матче с Возняцки я была очень близка к победе, полностью выложилась. Тогда я понимала, что мой день наступит. И, наконец, мне удалось выиграть трофей», — цитирует румынку TennisWorldUSA.





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