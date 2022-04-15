Экс-тренер С. Уильямс: Алькарас может стать величайшим теннисистом в истории

Рик Макки, бывший тренер американки Серены Уильямс, высказался о высоком потенциале испанского теннисиста Карлоса Алькараса. 18-летний теннисист стал победителем турнира серии «Мастерс» в Майами.
«Я видел много теннисистов, некоторые из них были с огромным потенциалом. Я видел становление Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича, когда они были моложе. Но я за последние 30 лет не видел никого с таким потенциалом, как у Алькараса.
Он обладает всеми необходимыми качествами. Отлично двигается по корту, у него невероятная скорость. Это уникальный спортсмен. В нём заметны многие черты Надаля.
В то же время Алькарас умеет терпеть, при этом он ничего не боится. Я никогда не видел игрока в 18-летнем возрасте, который так мгновенно переходит от обороны к атаке. Это невероятно. Он может стать величайшим теннисистом в истории», — сказал тренер на своём YouTube-канале.
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