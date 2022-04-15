Капитан Великобритании поделилась мнением об Эмме Радукану, сенсационно выигравшей US Open

Капитан сборной Великобритании на Кубке Билли Джин Кинг Энн Кеотавонг поделилась мнением о 19-летней британской теннисистке Эмме Радукану, которая в 2021 году в возрасте 18 лет сенсационно выиграла Открытый чемпионат США. В ближайшие выходные Радукану проведёт свой первый для себя профессиональный матч на грунте. Спортсменка вошла в сборную Великобритании, которая сыграет с Чехией в квалификации Кубка Билли Джин Кинг.

«Мы все знаем, что она большой талант. У неё многообещающая карьера впереди, но я не думаю, что кто-то ожидал, что она так быстро сделает то, что сделала в Нью-Йорке. Думаю, это застало врасплох весь теннис. И это прекрасная история, которую мы должны продолжать отмечать. Я не уверена, что мы ещё увидим что-то подобное», — приводит слова Кеотавонг Tennis Head, ссылаясь на Sky Sports.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».





Чей дебют на вершине рейтинга в теннисе был самым коротким: