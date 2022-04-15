Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Капитан Великобритании поделилась мнением об Эмме Радукану, сенсационно выигравшей US Open

Капитан Великобритании поделилась мнением об Эмме Радукану, сенсационно выигравшей US Open
Комментарии

Капитан сборной Великобритании на Кубке Билли Джин Кинг Энн Кеотавонг поделилась мнением о 19-летней британской теннисистке Эмме Радукану, которая в 2021 году в возрасте 18 лет сенсационно выиграла Открытый чемпионат США. В ближайшие выходные Радукану проведёт свой первый для себя профессиональный матч на грунте. Спортсменка вошла в сборную Великобритании, которая сыграет с Чехией в квалификации Кубка Билли Джин Кинг.

«Мы все знаем, что она большой талант. У неё многообещающая карьера впереди, но я не думаю, что кто-то ожидал, что она так быстро сделает то, что сделала в Нью-Йорке. Думаю, это застало врасплох весь теннис. И это прекрасная история, которую мы должны продолжать отмечать. Я не уверена, что мы ещё увидим что-то подобное», — приводит слова Кеотавонг Tennis Head, ссылаясь на Sky Sports.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Чей дебют на вершине рейтинга в теннисе был самым коротким:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022