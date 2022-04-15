Чемпион ОИ Марк Россе: есть кое-что, что меня смущает в Новаке Джоковиче

Олимпийский чемпион 1992 года в мужском одиночном разряде, бывший швейцарский теннисист Марк Россе поделился мнением о шансах 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира Новака Джоковича на «Ролан Гаррос».

«Думаю, что на «Ролан Гаррос» он будет хорошо себя чувствовать, потому что, если он захочет, теперь он может играть каждую неделю вплоть до Парижа. Он больше не пребывает в неуверенности, когда не было известно, в каком турнире ему можно играть [на фоне отказа прививаться].

Есть кое-что, что меня смущает в Джоковиче. Любопытно посмотреть, что будет теперь, когда он расстался со своим многолетнним тренером Марианом Вайдой. В прошлый раз это не окупилось. Посмотрим, удастся ли ему быть таким же сильным, как раньше. Конечно, Горан Иванишевич всегда будет рядом, но это не то. У них нет такой богатой совместной истории», — цитирует Россе RTS.

Чей дебют на вершине рейтинга в теннисе был самым коротким: