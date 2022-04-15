Алехандро Давидович-Фокина победил Тейлора Фритца и вышел в полуфинал в Монте-Карло

Испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина одержал победу в четвертьфинальном матче на турнире в Монте-Карло (Монако), в котором его соперником был представитель США Тейлор Фритц. Давидович-Фокина обыграл Фритца со счётом 2:6, 6:4, 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 24 минуты.

Давидович-Фокина не сделал ни одного эйса и допустил четыре двойные ошибки, реализовав 4 брейк-пойнта из 19. На счету его соперника пять подач навылет и одна двойная ошибка. Он реализовал 3 брейк-пойнта из 10.

В полуфинале Давидович-Фокина сыграет с победителем противостояния Григор Димитров (Болгария) — Хуберт Хуркач (Польша). В других четвертьфиналах сыграют Янник Синнер (Италия) — Александр Зверев (Германия) и Диего Шварцман (Аргентина) — Стефанос Циципас (Греция). Все матчи состоятся сегодня, 15 апреля.

Чей дебют на вершине рейтинга в теннисе был самым коротким: