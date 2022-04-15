Давидович-Фокина связал выход в полуфинал в Монте-Карло с победой в матче с Джоковичем

Испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина прокомментировал выход в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). В четвертьфинале он обыграл американца Тейлора Фритца со счётом 2:6, 6:4, 6:3. Давидович-Фокина впервые в карьере дошёл до полуфинала турнира серии «Мастерс». Испанец признался, что ему помогла победа на старте турнира в матче с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.
«Я очень и очень счастлив. В прошлом году я дошёл до четвертьфинала. Сейчас меня переполняют эмоции. Я наслаждался каждым розыгрышем. В первом сете у меня было много возможностей сделать брейк, но не получилось. Тем не менее я сохранял сосредоточенность и веру в себя.
После того как побеждаешь в матче с первой ракеткой мира, получаешь уверенность в собственных физических и психологических силах, технических навыках. Я подталкиваю себя в каждом матче, чтобы играть лучше и лучше», — цитирует теннисиста пресс-служба ATP.
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