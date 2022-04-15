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Остапенко и Коллинз снялись с турнира в Штутгарте

Остапенко и Коллинз снялись с турнира в Штутгарте
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Американка Даниэль Коллинз и представительница Латвии Елена Остапенко снялись с турнира в Штутгарте (Германия). Об этом сообщает Entry List.

В основной сетке их заменят канадка Бьянка Андрееску и Чжан Шуай из Тайваня. Ранее также сообщалось о снятии чешки Барборы Крейчиковой, которая восстанавливается после травмы. Её заменила швейцарка Виктория Голубич.

Остапенко планировала в пятый раз в карьере сыграть в Штутгарте. Её лучшим результатом на турнире был выход в четвертьфинал в 2018 году.

Что касается Коллинз, то она получила повреждение в четвертьфинале турнира в Майами, где уступила японке Наоми Осаке. После матча было заметно, что Коллинз испытывает трудности.

Турнир в Штутгарте будет проходить с 18 по 24 апреля.

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