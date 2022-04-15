На 77-м году жизни скончалась мать украинских теннисистов Андрея и Натальи Медведевой
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Известный тренер и бывшая теннисистка Светлана Медведева скончалась на 77-м году жизни. Об этом сообщает Федерация тенниса Украины.
Светлана Медведева является заслуженным тренером Украины. Также она — мать известных теннисистов Андрея и Натальи Медведевых.
Андрей Медведев за карьеру выиграл 11 титулов ATP. Его высшим достижением была четвёртая позиция в рейтинге. В 1999 году он дошёл до финала «Ролан Гаррос», но так и не сумел выиграть турнир «Большого шлема».
Наталья Медведева за карьеру выиграла четыре турнира WTA в одиночном разряде. Высшим результатом спортсменки было 23-е место в мировом рейтинге. На турнирах «Большого шлема» она доходила до четвертьфинала.
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