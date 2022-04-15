Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

На 77-м году жизни скончалась мать украинских теннисистов Андрея и Натальи Медведевой

На 77-м году жизни скончалась мать украинских теннисистов Андрея и Натальи Медведевой
Комментарии

Известный тренер и бывшая теннисистка Светлана Медведева скончалась на 77-м году жизни. Об этом сообщает Федерация тенниса Украины.

Светлана Медведева является заслуженным тренером Украины. Также она — мать известных теннисистов Андрея и Натальи Медведевых.

Андрей Медведев за карьеру выиграл 11 титулов ATP. Его высшим достижением была четвёртая позиция в рейтинге. В 1999 году он дошёл до финала «Ролан Гаррос», но так и не сумел выиграть турнир «Большого шлема».

Наталья Медведева за карьеру выиграла четыре турнира WTA в одиночном разряде. Высшим результатом спортсменки было 23-е место в мировом рейтинге. На турнирах «Большого шлема» она доходила до четвертьфинала.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022