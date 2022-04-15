Звезда TikTok Хаби Лейм присутствует на матче Синнер — Зверев на «Мастерсе» в Монте-Карло

Звезда социальной сети ТikTok Хаби Лейм присутствует на четвертьфинальном матче грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) между итальянцем Янником Синнером и представителем Германии Александром Зверевым. На момент написания новости счёт в матче по сетам — 1:1 (7:5, 3:6).

Лейм известен благодаря своим видео, где он разоблачает глупые лайфхаки. «Фишкой» блогера является его невозмутимое выражение лица, которое сопровождает каждый его ролик. На Хаби подписано более 135 млн пользователей.

Напомним, в ноябре 2021 года третья ракетка мира Зверев потренировался с Хаби Леймом перед стартом Итогового чемпионата ATP в Турине.

Также сегодня, 15 апреля, в рамках «Мастерса» в Монте-Карло пройдёт заключительный четвертьфинал. Аргентинец Диего Шварцман встретится с представителем Греции Стефаносом Циципасом.

Чей дебют на вершине рейтинга в теннисе был самым коротким