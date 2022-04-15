Звезда TikTok Хаби Лейм присутствует на матче Синнер — Зверев на «Мастерсе» в Монте-Карло

Звезда социальной сети ТikTok Хаби Лейм присутствует на четвертьфинальном матче грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) между итальянцем Янником Синнером и представителем Германии Александром Зверевым. На момент написания новости счёт в матче по сетам — 1:1 (7:5, 3:6).
Лейм известен благодаря своим видео, где он разоблачает глупые лайфхаки. «Фишкой» блогера является его невозмутимое выражение лица, которое сопровождает каждый его ролик. На Хаби подписано более 135 млн пользователей.
Напомним, в ноябре 2021 года третья ракетка мира Зверев потренировался с Хаби Леймом перед стартом Итогового чемпионата ATP в Турине.
Также сегодня, 15 апреля, в рамках «Мастерса» в Монте-Карло пройдёт заключительный четвертьфинал. Аргентинец Диего Шварцман встретится с представителем Греции Стефаносом Циципасом.
Чей дебют на вершине рейтинга в теннисе был самым коротким
- 15 апреля 2022
-
19:37
-
17:25
-
17:01
-
15:56
-
15:35
-
14:38
-
13:16
-
11:38
-
10:57
-
10:54
-
10:30
-
09:44
-
09:12
-
08:58
-
08:37
-
07:55
-
00:36
-
00:11
- 14 апреля 2022
-
22:48
-
21:21
-
21:12
-
20:47
-
20:39
-
19:56
-
19:37
-
18:55
-
18:03
-
17:44
-
17:16
-
15:57
-
15:44
-
15:00
-
13:47
-
13:43
-
13:41