Зверев в трёхчасовом матче обыграл Синнера и стал полуфиналистом «Мастерса» в Монте-Карло

Третья ракетка мира Александр Зверев одержал победу в четвертьфинале грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако), в котором его соперником был 12-й номер мирового рейтинга Янник Синнер, — 5:7, 6:3, 7:6 (7:5). Продолжительность матча составила 3 часа 7 минут.

Представитель Германии Зверев выполнил пять эйсов и допустил шесть двойных ошибок, реализовав пять брейк-пойнтов из восьми. На счету итальянца Синнера три подачи навылет и три двойные ошибки. Он реализовал всего пять брейк-пойнтов из 12.

В полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло Александр Зверев встретится с победителем пары Диего Шварцман (Аргентина) — Стефанос Циципас (Греция).

Призовой фонд турнира в этом году составил € 5 415 410. Действующим победителем является Стефанос Циципас.

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