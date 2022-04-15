Зверев в трёхчасовом матче обыграл Синнера и стал полуфиналистом «Мастерса» в Монте-Карло

Третья ракетка мира Александр Зверев одержал победу в четвертьфинале грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако), в котором его соперником был 12-й номер мирового рейтинга Янник Синнер, — 5:7, 6:3, 7:6 (7:5). Продолжительность матча составила 3 часа 7 минут.
Представитель Германии Зверев выполнил пять эйсов и допустил шесть двойных ошибок, реализовав пять брейк-пойнтов из восьми. На счету итальянца Синнера три подачи навылет и три двойные ошибки. Он реализовал всего пять брейк-пойнтов из 12.
В полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло Александр Зверев встретится с победителем пары Диего Шварцман (Аргентина) — Стефанос Циципас (Греция).
Призовой фонд турнира в этом году составил € 5 415 410. Действующим победителем является Стефанос Циципас.
|1
|2
|3
|
|3
|6 5
|
|6
|7 7
Джокович тренируется с Синнером в Монте-Карло
- 15 апреля 2022
-
20:56
-
19:37
-
17:25
-
17:01
-
15:56
-
15:35
-
14:38
-
13:16
-
11:38
-
10:57
-
10:54
-
10:30
-
09:44
-
09:12
-
08:58
-
08:37
-
07:55
-
00:36
-
00:11
- 14 апреля 2022
-
22:48
-
21:21
-
21:12
-
20:47
-
20:39
-
19:56
-
19:37
-
18:55
-
18:03
-
17:44
-
17:16
-
15:57
-
15:44
-
15:00
-
13:47
-
13:43