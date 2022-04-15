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Зверев в трёхчасовом матче обыграл Синнера и стал полуфиналистом «Мастерса» в Монте-Карло

Зверев в трёхчасовом матче обыграл Синнера и стал полуфиналистом «Мастерса» в Монте-Карло
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Третья ракетка мира Александр Зверев одержал победу в четвертьфинале грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако), в котором его соперником был 12-й номер мирового рейтинга Янник Синнер, — 5:7, 6:3, 7:6 (7:5). Продолжительность матча составила 3 часа 7 минут.

Представитель Германии Зверев выполнил пять эйсов и допустил шесть двойных ошибок, реализовав пять брейк-пойнтов из восьми. На счету итальянца Синнера три подачи навылет и три двойные ошибки. Он реализовал всего пять брейк-пойнтов из 12.

В полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло Александр Зверев встретится с победителем пары Диего Шварцман (Аргентина) — Стефанос Циципас (Греция).

Призовой фонд турнира в этом году составил € 5 415 410. Действующим победителем является Стефанос Циципас.

Монте-Карло. 1/4 финала
15 апреля 2022, пятница. 17:45 МСК
Янник Синнер
12
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		3 6 5
5 		6 7 7
         
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Джокович тренируется с Синнером в Монте-Карло

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