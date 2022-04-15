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Синнер и Хуркач снялись с грунтового турнира ATP-500 в Барселоне

Синнер и Хуркач снялись с грунтового турнира ATP-500 в Барселоне
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Двенадцатая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер, поляк Хуберт Хуркач и представители Нидерландов Ботик ван де Зандсхулп и Таллон Грикспор снялись с грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). Соревнования пройдут с 18 по 24 апреля.

В заявке теннисистов заменят американцы Максим Кресси и Джордан Томпсон, итальянец Лоренцо Музетти и испанец Роберто Карбальес-Баэна.

Помимо этого, место в основной сетке турнира получит бывший уайлд-кард, 20-летний американец Брэндон Накашима.

Действующим победителем турнира в Барселоне является 21-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль. Он также не примет участия в соревнованиях, так как продолжает восстановление от травмы.

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