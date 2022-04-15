Циципас победил Шварцмана в четвертьфинале Монте-Карло, отыгравшись с 0:4 в третьем сете

Пятая ракетка мира Стефанос Циципас одержал победу в четвертьфинале грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако), в котором его соперником был 16-й номер мирового рейтинга Диего Шварцман, — 6:2, 6:7 (3:7), 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 42 минуты.
Во втором сете Циципас вёл 5:2, но затем не сумел подать на матч и проиграл 6:7 (3:7) на тай-брейке. Третий сет четвертьфинала начался с двух брейков Шварцмана. Аргентинец вёл 4:0, но Циципас вернулся в игру, сравнял счёт — 4:4, а потом сделал брейк, выйдя вперёд и выиграв встречу.
Представитель Греции Циципас выполнил четыре эйса, допустил четыре двойные ошибки, реализовал семь брейк-пойнтов из десяти. На счету аргентинца Шварцмана — ни одной подачи навылет и пять двойных ошибок. Он сделал четыре брейка при семи брейк-пойнтах.
В полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло Стефанос Циципас встретится с третьей ракеткой мира Александром Зверевым.
Призовой фонд турнира в этом году составил € 5 415 410. Действующим победителем является именно Циципас.
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