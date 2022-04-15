Ястремская и Риск сыграли тай-брейк из 34 очков в квалификации Кубка Билли Джин Кинг

Украинская теннисистка Даяна Ястремская и американка Элисон Риск сыграли второй про продолжительности тай-брейк в истории Кубка Билли Джин Кинг.

Первый сет их матча завершился со счётом 7:6, на тай-брейке со счётом 18:16 победу одержала Риск. Весь сет продолжался 1 час 29 минут.

Единственный тай-брейк в истории турнира, который был дольше, прошёл в 2004 году в парном матче сборных Индии и Узбекистана. Саня Мирза и Маниша Малхотра обыграли Владу Экшибарову и Иванну Исраилову со счётом 21:19.

Отметим, что Ястремская проиграла Риск и во втором сете — 5:7. Таким образом, победу в отборочном матче турнира в двух сетах одержала американка. Для этого ей понадобилось 2 часа 21 минута.

Завтра, 16 апреля, Ястремская встретится с американкой Джессикой Пегулой, а Риск — с украинкой Катариной Завацкой.

Федерер показал, как готовится к возвращению в тур