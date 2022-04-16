После массовых снятий первым сеяным турнира в Барселоне стал 92-й номер рейтинга ATP

Состоялась жеребьёвка турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания), который пройдёт с 18 по 24 апреля.

Первым сеяным соревнований стал представитель Боливии Уго Дельен (92-я ракетка мира). Второй номер посева у испанца Карлоса Табернера, третий – у австралийца Алексея Попырина.

Отметим, что в Барселоне планировали сыграть такие топ-теннисисты, как грек Стефанос Циципас, канадец Феликс Оже-Альяссим, поляк Хуберт Хуркач, итальянец Янник Синнер и швейцарец Стэн Вавринка. Однако по разным причинам они снялись с соревнований.

Призовой фонд турнира составил более € 2,8 млн. Действующим обладателем титула в Барселоне является испанец Рафаэль Надаль, который в защите титула участия не примет, так как проходит восстановление после стрессовой трещины в ребре.