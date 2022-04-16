«В третьем сете я должен был стать Стефаносом». Циципас — о камбэке в матче со Шварцманом

Пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал волевую победу над аргентинцем Диего Шварцманом в четвертьфинале грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). Циципас победил со счётом 6:2, 6:7 (3:7), 6:4, отыгравшись с 0:4 в третьем сете.
«По ходу матча был момент, когда я понял, что у меня больше не идёт игра. У него были огромное преимущество и уверенность в своих действиях. Я старался оставаться в матче столько, сколько мог, и у меня это хорошо получилось. Не ожидал от себя многого, уступая с двумя брейками, поэтому просто расслабился.
Я был очень близок к победе во втором сете, но Диего – это Диего. В третьем сете я уже должен был стать Стефаносом», — приводит слова Циципаса официальный сайт ATP.
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