«Зверев не должен выходить на корт». Энен призвала ужесточить наказания за вспышки гнева

Семикратная победительница турниров «Большого шлема» Жюстин Энен призвала ужесточить наказания за агрессивное поведение теннисистов на корте.

«Мы должны принять меры. Мы все надеемся, что будут предприняты конкретные действия, чтобы теннисисты больше не вдавались в такие крайности. Ты не можешь кричать на судью. Даже если ты делаешь это не специально: сломанная ракетка, летящая в болбоя – это проблема.

Да, ты можешь устать… Но мы больше не должны видеть изображения Александра Зверева. Это поведение запугивания, ярости, которые мы не должны наблюдать и за которые мы должны наказывать. Он не должен выходить на корт.

Уровень поведения игроков становится просто неприемлемым. Да, мы можем наслаждаться теннисом Кирьоса, теми моментами, когда он играет великолепно – я тоже ими восхищаюсь – но есть крайности, которые мы не должны принимать.

Зверев… Даже Медведев на Australian Open. Когда мы собираемся остановить этот беспредел? Бруксби даже не подошёл и не извинился перед болбоем. Кирьос разбил ракетку и чуть не попал ей в болбоя – под предлогом того, что он всё-таки не попал, его не наказали!

Думаю, пришло время перестать показывать то, как теннисисты разбивают ракетки, мы не хотим видеть это по ТВ. Лучшие спортсмены должны быть образцами для подражания.

Мне предпочтительнее, когда игроков выделяет их стиль игры… Если чтобы сделать теннис привлекательным, обязательно нужно сделать его вульгарным и жестоким – потому что мы наблюдаем всё больше таких реакций – мы достигнем предела. Меня такое не интересует.

Есть неприемлемые образы: игроки, которые бросают матч без видимой на то причины, по крайней мере, по неизвестной нам причине, как это сделал Бублик в Монте-Карло. Мы видели это и недавно с Азаренко», — приводит слова Энен Eurosport.uk.