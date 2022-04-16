Энди Роддик объяснил, почему не сомневается в скором возвращении Роджера Федерера в тур

Бывшая первая ракетка мира, американец Энди Роддик высказался о возвращении на корт 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера.
В последнюю неделю 40-летний Федерер сделал несколько публикаций в социальных сетях, где продемонстрировал, как готовится к возвращению на корт.
«Мы снова увидим его на корте. Он не стал бы публиковать что-то подобное, если бы не был уверен в своём выздоровлении», — приводит слова Роддика Sportskeeda.
Федерер досрочно завершил сезон-2021 из-за необходимости в операции на колене, это произошло в начале июля. Он не выходил на корт после Уимблдона-2021, в четвертьфинале которого уступил поляку Хуберту Хуркачу. Из-за продолжительного отсутствия в туре швейцарец опустился на 43-ю строчку рейтинга ATP.
Ранее швейцарец подтвердил, что планирует выступить на Кубке Лэйвера, который пройдёт в сентябре 2022 года. При этом он снялся с Открытого чемпионата Франции, примет ли Роджер участие в Уимблдоне, на данный момент неизвестно.
Федерер показал, как готовится к возвращению в тур
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