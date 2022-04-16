Борис Беккер рассказал, чем опасна травма Рафаэля Надаля

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, немец Борис Беккер высказался о травме 21-кратного чемпиона ТБШ испанца Рафаэля Надаля. 22 марта стало известно, что у Надаля стрессовая трещина в третьей левой бёдерной дуге.

«Надаль считался непобедимым, пока не получил травму в полуфинале Индиан-Уэллса с Алькарасом, который длился более трёх часов. У него проблемы с ребром. У меня тоже такое было однажды.

Это довольно болезненная травма, потребуется много времени, прежде чем ты снова сможешь нормально играть, потому что она будет мешать тебе дышать. И, конечно, особенно сейчас, в сезон грунта, это большой провал для Рафы.

До травмы он считался фаворитом «Ролан Гаррос», а теперь ему нужно всё начинать заново, поправиться и сыграть свои первые матчи на грунте. Пока не ясно, когда он начнёт. Он не сыграл в Монте-Карло, отменил Барселону, значит, скорее всего, это будет Мадрид. Это за три недели до «Ролан Гаррос». Нужна удача, чтобы он был здоров», — приводит слова Беккера Eurosport.uk.