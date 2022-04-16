Борис Беккер: пока Федерер называет себя теннисистом, мы должны признавать его таковым

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, немец Борис Беккер высказался о возможности возвращения на корт 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера.

Последний матч Федерер провёл на Уимблдоне 7 июля 2021 года. В четвертьфинале турнира он проиграл поляку Хуберту Хуркачу со счётом 3:6, 6:7 (4:7), 0:6.

«Что касается Роджера, я бы хотел воздержаться от высказывания своего мнения. Пока мыслями он хочет играть, пусть играет. Мы все будем рады, если он вновь начнёт появляться на турнирах.

У него есть право решать, когда снова начать играть. Он заслужил это, работал для этого, и в этом отношении: пока он называет себя теннисистом, мы должны признавать его таковым», — приводит слова Беккера Eurosport.uk.

Федерер показал, как готовится к возвращению в тур: