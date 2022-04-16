«Это должно помочь выбраться из кризиса». Зверев — о победе над Синнером в Монте-Карло

Третья ракетка мира Александр Зверев прокомментировал победу над итальянцем Янником Синнером в четвертьфинальном матче турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Исход матча решился на тай-брейке третьего сета (5:7, 6:3, 7:6 (7:5)).

«Учитывая, как складывается для меня этот год, победа очень многое значит. В этом сезоне я проиграл слишком много напряжённых матчей, поэтому очень рад одержать такую победу. По своему опыту скажу, что это должно помочь мне выбраться из кризиса», — приводит слова Зверева официальный сайт ATP.

В полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло Александр Зверев встретится со Стефаносом Циципасом. Матч пройдёт сегодня, 16 апреля, и начнётся не ранее 16:30 мск.

Призовой фонд турнира в этом году составил € 5 415 410. Действующим победителем является Циципас.

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