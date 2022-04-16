Ястремская: на Кубке Билли Джин Кинг у меня есть экстрамотивация победить для Украины

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала поражение от американки Элисон Риск в стартовом матче квалификации Кубка Билли Джин Кинг (6:7 (16:18), 5:7).

«Моей первой мыслью после поражения было то, что мне хочется сейчас убить себя. На таких турнирах важен каждый матч, всегда очень много эмоций. Особенно сейчас, когда на Украине такое происходит, у тебя есть экстрамотивация победить, победить для Украины. Это очень трудно, потому что ты играешь против американок, зрители болеют за обе команды, твоя сборная болеет за тебя со скамейки, все очень нервничают, ты сам давишь на себя дополнительно.

Я даже не помню, каким был счёт на тай-брейке в первом сете. Каждое очко, которое мы играли, это было нечто. Я даже не знаю, как это описать словами. Сетболы были то у меня, то у неё. Когда проигрываешь, то стараешься максимально выложиться. Когда выигрываешь, то давления больше, ты стараешься играть очень осторожно. Но это не мой вариант. Если я играю аккуратно, когда у меня есть шансы, тогда сама на себя давлю и начинаю проигрывать. Наверное, мне понадобится целый день, что объяснить вам, что происходило в этом матче. В целом же, я считаю, это был довольно хороший поединок. Я старалась изо всех сил. Грустно, что проиграла, но мне также понравилось играть здесь.

Я видела, что за нашей командой на трибуне было много украинцев. Было очень приятно их здесь увидеть. Мне кажется, что зрителям сегодня также было тяжело. С одной стороны, они болели за своих игроков, но также хотели и нас поддержать. Даже когда громко болели за американок, я не злилась, с пониманием к этому относилась. Сегодня была хорошая атмосфера, такая, которая запоминается.

Рада, что завтра не будет такой долгой церемонии открытия, потому что сегодня было трудно оставаться собранной. Ты уже разогрелась, а потом начинается эта затяжная церемония, много чего происходит. Лично мне перед игрой трудно заново настраиваться. Завтра будет новый день и новый матч (с Джессикой Пегулой). Это будет тяжёлый поединок, поэтому мне нужно быть готовой. Мы постараемся сделать всё, чтобы добыть победу, хотя это не самое важное сейчас, как мне кажется. Главное то, что мы представляем нашу страну и боремся в наших матчах», — приводит слова Ястремской «Большой теннис Украины».

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