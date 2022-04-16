Прошла жеребьёвка турнира в Барселоне, где сыграют Циципас, Алькарас, Рууд и Оже-Альяссим

Прошла жеребьёвка грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания), который пройдёт с 18 по 24 апреля.
Возглавил посев соревнований пятая ракетка мира грек Стефанос Циципас, он начнёт борьбу со второго круга, где сыграет с победителем матча Илья Ивашко (Беларусь) – Педро Мартинес-Портеро (Испания). Вторым сеяным стал норвежец Каспер Рууд, во втором раунде он сыграет либо с американцем Брэндоном Накашимой, либо с одним из квалифаеров.
Также в турнире примут участие такие топовые теннисисты, как канадец Феликс Оже-Альяссим (3), британец Кэмерон Норри (4), испанец Карлос Алькарас (5), аргентинец Диего Шварцман (6) и другие. Россиян в основной сетке нет.
Оже-Альяссим во втором круге сыграет с победителем матча Себастьян Корда (США) — квалифаер, Норри либо с Адрианом Маннарино (Франция), либо с Альбертом Рамос-Виньоласом (Испания). Соперник Алькараса определится в противостоянии Бенуа Пэр (Франция) — Квон Сон У (Южная Корея).
Призовой фонд турнира составил более € 2,8 млн. Действующим обладателем титула в Барселоне является испанец Рафаэль Надаль, который в защите титула участия не примет, так как проходит восстановление после стрессовой трещины в ребре.
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