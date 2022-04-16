Пьятти впервые прокомментировал неожиданное расставание с многолетним учеником Синнером

Известный итальянский тренер Рикардо Пьятти, в числе прочих тренировавший пятикратную чемпионку турниров «Большого шлема» россиянку Марию Шарапову, впервые прокомментировал расставание с многолетним учеником Янником Синнером.

20-летний Синнер – чемпион 5 турниров на уровне ATP, на текущий момент – 12-я ракетка мира. Янник тренировался у Пьятти с 13 лет.

«Я рад, что он принял такое решение. У меня есть своя философия, свои методы. Если вы хотите оставаться со мной, вы должны их придерживаться. Когда вам 20, совершенно нормально то, что вы ищете новые пути. Это часть жизни. Да, он был частью семьи, но он не обязан оставаться здесь ради этой семьи. Ведь ваши дети могут уехать учиться за границу. Но если вы хотите остаться, вы должны следовать моим правилам», — приводит слова Пьятти RMC Sport.

Рублёв уступил Синнеру и не смог выйти в 1/4«Мастерса» в Монте-Карло: