Пилот «Феррари» Шарль Леклер посетил «Мастерс» в Монте-Карло

Лидер нынешнего сезона Формулы-1 пилот «Феррари» Шарль Леклер посетил теннисный турнир серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Отметим, что для Леклера Монте-Карло – родной город.

Фото: из социальных сетей турнира в Монте-Карло

Леклер следит за полуфинальным матчем Григор Димитров (Болгария) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания). Давидович-Фокина выиграл первый сет со счётом 6:4 и ведёт во втором — 4:3.

Общий призовой фонд турнира в Монте-Карло составил € 5 415 410. Его действующим чемпионом является грек Стефанос Циципас (3), который позднее поборется за выход во второй финал подряд с третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым (2).

Леклер в настоящее время возглавляет личный зачёт пилотов Формулы-1. В активе монегаска 71 очко.