Пилот «Феррари» Шарль Леклер посетил «Мастерс» в Монте-Карло
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Лидер нынешнего сезона Формулы-1 пилот «Феррари» Шарль Леклер посетил теннисный турнир серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Отметим, что для Леклера Монте-Карло – родной город.
Фото: из социальных сетей турнира в Монте-Карло
Леклер следит за полуфинальным матчем Григор Димитров (Болгария) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания). Давидович-Фокина выиграл первый сет со счётом 6:4 и ведёт во втором — 4:3.
Общий призовой фонд турнира в Монте-Карло составил € 5 415 410. Его действующим чемпионом является грек Стефанос Циципас (3), который позднее поборется за выход во второй финал подряд с третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым (2).
Леклер в настоящее время возглавляет личный зачёт пилотов Формулы-1. В активе монегаска 71 очко.
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