Давидович-Фокина: Федерер был моим кумиром. Я хочу стать первой ракеткой мира
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46-я ракетка мира испанец Алехандро Давидович-Фокина назвал своего кумира среди теннисистов.
«Федерер был моим кумиром в детстве. Когда он проиграл Надалю в финале Australian Open в 2009 году, я плакал вместе с ним. Я бы хотел поговорить с Роджером, потому что я чем-то похож на него в юные годы. Он ломал ракетки и сильно раздражался, но потом что-то переосмыслил и стал великим чемпионом.
Моя цель – стать первой ракеткой мира. Для этого нужно выиграть как минимум один турнир «Большого шлема». Но вообще я хочу быть лучшим на каждом турнире, много выигрывать и получать удовольствие от тенниса. Жизнь коротка, и нужно наслаждаться каждым её моментом», — приводит Tennis Majors слова Давидович-Фокины.
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