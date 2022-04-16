Радукану пожаловалась на болезненные мозоли после матча Кубка Билли Джин Кинг

Британская теннисистка Эмма Радукану, ставшая победительницей Открытого чемпионата США 2021 года, рассказала о болезненных ощущениях после матча Кубка Билли Джин Кинг с чешкой Маркетой Вондроушовой. По словам Радукану, она испытывала серьёзные боли из-за мозолей. Радукану уступила сопернице со счётом 1:6, 1:6.



«Мозоли появились после матча. Нам удавалось справляться с этой проблемой, но, как вы видели, я толком не могла двигаться. Пыталась справляться, но было тяжело. Это влияло на каждый удар.



Такая ситуация сильно расстраивает. Хочется играть за свою команду, свою страну, а сделать этого толком не можешь. У меня были мозоли на ноге и до этого. Нужно изучить различные варианты, как можно с этим справиться», — цитирует Радукану Independent.

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