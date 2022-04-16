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Давидович-Фокина стал первым финалистом турнира в Монте-Карло

Давидович-Фокина стал первым финалистом турнира в Монте-Карло
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Испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина вышел в финал грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). В матче 1/2 финала Давидович-Фокина в трёх сетах обыграл болгарина Григора Димитрова. Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:7 (2:7), 6:3.

Продолжительность матча составила 2 часа 44 минуты. 46-я ракетка мира Давидович-Фокина выполнил два эйса, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из шести. Его соперник, занимающий 29-е место в рейтинге ATP, дважды подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из 10.

Соперником испанца по финалу станет победитель матча Александр Зверев (Германия) — Стефанос Циципас (Греция). Отметим, что Циципас — действующий победитель турнира.

Монте-Карло. 1/2 финала
16 апреля 2022, суббота. 14:45 МСК
Алехандро Давидович-Фокина
46
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 2 6
4 		7 7 3
         
Григор Димитров
29
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
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