Победная серия Свёнтек достигла 24 сетов
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек одержала две победы в матче Кубка Билли Джин Кинг с командой Румынии. Свёнтек обыграла Михаэлу Бузэрнеску со счётом 6:1, 6:0 и нанесла поражение Андрее Присэкариу со счётом 6:0, 6:0.
Сборная Польши победила со счётом 4:0. Что касается Свёнтек, то её победная серия достигла 19 матчей. Более того, она выиграла 24 сета подряд. 11 из них закончились со счётом 6:0 и 6:1.
Напомним, Свёнтек выиграла три турнира подряд. Она вышла на первое место в рейтинге WTA благодаря тому, что австралийка Эшли Барти завершила карьеру. 25-летняя спортсменка, выигравшая Australian Open, сообщила, что решила завершить карьеру. Также она попросила исключить её из рейтинга.
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