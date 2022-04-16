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Циципас уверенно обыграл Зверева и вышел в финал «Мастерса» в Монте-Карло

Циципас уверенно обыграл Зверева и вышел в финал «Мастерса» в Монте-Карло
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Греческий теннисист Стефанос Циципас стал вторым финалистом турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). В полуфинале он в двух сетах обыграл немца Александра Зверева. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2.

Соперники провели на корте 1 час 15 минут. Пятая ракетка мира Циципас выполнил восемь эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. Зверев, занимающий третье место в рейтинге ATP, трижды подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх.

В финале Циципас встретится с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной. Ранее он нанёс поражение болгарину Григору Димитрову со счётом 6:4, 6:7, 6:3.

Отметим, что Циципас является действующим чемпионом турнира.

Монте-Карло. 1/2 финала
16 апреля 2022, суббота. 17:55 МСК
Стефанос Циципас
5
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		2  
         
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
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