Циципас уверенно обыграл Зверева и вышел в финал «Мастерса» в Монте-Карло

Греческий теннисист Стефанос Циципас стал вторым финалистом турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). В полуфинале он в двух сетах обыграл немца Александра Зверева. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2.



Соперники провели на корте 1 час 15 минут. Пятая ракетка мира Циципас выполнил восемь эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. Зверев, занимающий третье место в рейтинге ATP, трижды подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх.



В финале Циципас встретится с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной. Ранее он нанёс поражение болгарину Григору Димитрову со счётом 6:4, 6:7, 6:3.



Отметим, что Циципас является действующим чемпионом турнира.