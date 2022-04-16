Циципас уверенно обыграл Зверева и вышел в финал «Мастерса» в Монте-Карло
Поделиться
Греческий теннисист Стефанос Циципас стал вторым финалистом турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). В полуфинале он в двух сетах обыграл немца Александра Зверева. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2.
Соперники провели на корте 1 час 15 минут. Пятая ракетка мира Циципас выполнил восемь эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. Зверев, занимающий третье место в рейтинге ATP, трижды подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх.
В финале Циципас встретится с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной. Ранее он нанёс поражение болгарину Григору Димитрову со счётом 6:4, 6:7, 6:3.
Отметим, что Циципас является действующим чемпионом турнира.
Монте-Карло. 1/2 финала
16 апреля 2022, суббота. 17:55 МСК
5
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
3
Александр Зверев
А. Зверев
Комментарии
- 16 апреля 2022
-
19:49
-
18:12
-
17:37
-
17:22
-
17:10
-
16:37
-
16:03
-
15:08
-
13:46
-
13:23
-
12:23
-
12:08
-
11:45
-
10:21
-
09:58
-
09:52
-
09:37
- 15 апреля 2022
-
23:57
-
23:03
-
21:59
-
21:41
-
20:56
-
19:37
-
17:25
-
17:01
-
15:56
-
15:35
-
14:38
-
13:16
-
11:38
-
10:57
-
10:54
-
10:30
-
09:44
-
09:12
Партнерский контент