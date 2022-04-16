Циципас прокомментировал выход в финал «Мастерса» в Монте-Карло

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал выход в финал турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). В полуфинале он уверенно обыграл немца Александра Зверева — 6:2, 6:2.
«Это был хороший матч. Не знаю, дал ли мне длинный матч, который я провёл до этого, нужный ритм, но я смог показать хороший уровень. Я доволен тем, как сыграл, рад, что мне удалось выполнить план на игру. Сегодня у меня были хорошие идеи и варианты на корте», — цитирует Циципаса пресс-служба ATP.
Соперники провели на корте 1 час 15 минут. Пятая ракетка мира Циципас выполнил восемь эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. Зверев, занимающий третье место в рейтинге ATP, трижды подал навылет, допустил три двойные ошибки и использовал два брейк-пойнта из четырёх.
В финале Циципас встретится с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной. Ранее он нанёс поражение болгарину Григору Димитрову со счётом 6:4, 6:7, 6:3.
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