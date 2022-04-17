Беккер объяснил, почему верит, что Алькарас станет первой ракеткой мира

Бывший немецкий теннисист Борис Беккер поделился мнением о перспективах испанца Карлоса Алькараса. 18-летний теннисист стал первым в истории Испании победителем турнира серии «Мастерс» в Майами. Шестикратный победитель турниров «Большого шлема» Беккер считает, что Алькарасу по силам стать первой ракеткой мира.



«Если всё будет складываться нормально, да, он может стать первой ракеткой мира. Ему всего 18 лет. Но достаточно просто посмотреть, как он играл в последние полгода.



Алькарас отправился в Майами и уверенно побеждал. Его менталитет не позволяет ему удовлетвориться выходом в полуфинал или конкуренцией с лучшими в мире. Он хочет добиться большего. И мы это видели. Мы стали свидетелями того, как он выиграл «Мастерс». Поэтому да, он может стать первой ракеткой мира», — цитирует Беккера Eurosport.

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