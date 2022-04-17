Циципас рассказал, что ему необходимо сделать, чтобы победить в финале в Монте-Карло
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Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился ожиданиями от финала турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Его соперником станет испанец Алехандро Давидович-Фокина. Испанский теннисист впервые в карьере сыграет в финале «Мастерса».
«Для победы потребуется немного больше. Он сейчас находится в хорошей форме, поймал ритм. Мы уже играли с ним, это хороший соперник. У меня были серьёзные битвы. Я постараюсь хорошо подготовиться к этому финалу.
Я знаю, что он здорово прибавил с нашей последней встречи. Знаю, что должен сыграть в свой лучший теннис, чтобы победить», — цитирует Циципаса пресс-служба ATP.
Отметим, что Циципас является действующим победителем турнира «Мастерс» в Монте-Карло.
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