Давидович-Фокина — о выходе в финал в Монте-Карло: сбылась моя мечта

Испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина поделился эмоциями от выхода в финал турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Он впервые в карьере пробился в финал «Мастерса».
В полуфинале испанский теннисист обыграл болгарина Григора Димитрова со счётом 6:4, 6:7 (2:7), 6:3.
«Когда я был ребёнком, мечтал об этом дне. Это была моя мечта, очень рад, она сбылась. Во втором сете у меня были хорошие шансы, но я сыграл неудачно. Я был слишком зажат, просто отбивал мячи. Также неудачно действовал на тай-брейке.
Затем я пошёл в раздевалку и сказал себе, что хочу победить. Теперь наслаждаюсь моментом. Я в финале и сделаю всё, чтобы победить», — цитирует испанца UbiTennis.
Соперником Давидович-Фокины станет греческий теннисист Стефанос Циципас, являющийся действующим чемпионом турнира.
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