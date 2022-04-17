18-летняя россиянка Шнайдер: мне не нравится смотреть женский теннис, он скучноват

Победительница юниорского Australian Open в парном разряде, 18-летняя российская теннисистка Диана Шнайдер после выхода в финал турнира ITF в Оэйраше назвала свои цели на карьеру и ответила на вопрос о кумирах.
«Я хочу выиграть турнир «Большого шлема». Надеюсь, что все четыре (смеётся).
Кто мой кумир? Роджер Федерер. Был ли кто-то из левшей, как я? Рафаэль Надаль хорош, но мне не очень нравилась его манера игры. Когда в детстве смотрела его матчи, он больше играл в оборонительный теннис, а это не мой стиль. Я люблю доминировать на корте. Но сейчас Рафа играет намного агрессивнее. И его форхенд невероятен.
А женский теннис мне смотреть не нравится, для меня он немного скучноват. И я стараюсь играть как мужчины», — сказала Шнайдер в интервью YouTube-каналу Raquetc.
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