Александр Зверев: Циципас играл в 10 раз лучше меня. Это всё, что я могу сказать

Третья ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал поражение от грека Стефаноса Циципаса в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).
Напомним, встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу Циципаса. Стефанос – действующий чемпион соревнований, за второй титул подряд он поборется с испанцем Алехандро Давидовичем-Фокиным.
«Ещё в пятницу у меня были небольшие проблемы с подачей из-за травмированной ноги. Думаю, я был довольно ограничен в своих действиях, Стефанос играл в 10 раз лучше меня, так что он заслужил победу. Это всё, что я могу сказать.
В целом неделя сложилась для меня позитивно. Я провёл несколько хороших матчей. В Майами я приболел, здесь немного травмировался. Эти вещи происходят вне моего контроля, что меня немного раздражает», — приводит слова Зверева Eurosport.uk.
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