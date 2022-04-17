Арина Соболенко — экс-хоккеисту Кольцову: с днём рождения, МОЙ человечек любимый

Четвёртая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко трогательно поздравила в социальных сетях возлюбленного – экс-хоккеиста сборной Беларуси Константина Кольцова с днём рождения.
«С днём рождения, МОЙ человечек любимый», — подписала подборку совместных фото Соболенко, добавив эмодзи «сердце».
Фото: из личного архива Арины Соболенко
Фото: из личного архива Арины Соболенко
Фото: из личного архива Арины Соболенко
Фото: из личного архива Арины Соболенко
Напомним, в апреле 2020 года жена Кольцова Юлия объявила о расставании с мужем. Женщина намекнула на причину развода: «Обращение ко всем девушкам, виснущим на чужих мужьях с малышами в семье! Это подло! Может так случиться, что и вы когда-нибудь там будете», — написала Юлия, при этом отметив на совместном снимке с Кольцовым аккаунт Соболенко.
Соболенко готовится к выступлению на грунтовом турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия), который пройдёт с 18 по 24 апреля.
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